女子スノーボードクロス1回戦ジャンプする吉田蓮生（左から3人目）＝リビーニョ（共同）〇…4日に出場枠の再配分が発表され、最後に日本選手団に加わった女子スノーボードクロスの吉田は1回戦で海外勢に力負け。「夢がいっぱい詰まった舞台」を初めて踏み「時間がなかった中でも、たくさん動いてくださった方々に感謝している」と目を潤ませた。代表入りできずに落胆し、切り替えて新潟県で練習していた2日に舞い込んだ吉報