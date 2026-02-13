ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月9日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[ウーゴ ユンベール] 2 - 0 [クリストファー オコネル] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第5日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子シングルス準々決勝で、ウーゴ ユンベールとクリストファー オコネルが対戦