◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー クロスカントリー 男子10kmフリー(大会8日目/現地13日)日本勢最高の30位となった山粼大翔選手が、レースを振り返りました。五輪初出場の山粼選手はトップと1分38秒4差の22分14秒6でフィニッシュ。「自分の得意種目だけあり、うまくレースをまとめられた」と振り返ります。序盤は暫定トップの時間帯も。これには「中盤くらいから差が開くコースだと思っていた。そこを