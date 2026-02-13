ホテルチェーン大手のアパグループは１３日、創業者で会長の元谷外志雄（もとや・としお）氏が１１日に呼吸不全で死去したと発表した。８２歳だった。告別式は近親者で済ませた。後日、お別れの会を開く予定。元谷氏は石川県出身。信用金庫勤務を経て、１９７１年にアパグループの前身となる住宅開発会社「信金開発」を創業。ホテル開発へ事業を広げ、妻の芙美子氏と二人三脚で国内最大級のチェーンに育てた。