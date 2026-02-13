男子10キロフリー力走する山崎大翔＝テーゼロ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日（13日）ノルディックスキー距離男子10キロフリーで山崎大翔（となみ衛星通信テレビ）が30位、広瀬崚（T.A.C）が33位、馬場直人（中野土建）が35位だった。クレボ（ノルウェー）が今大会の距離複合とスプリント・クラシカルに続いて優勝。五輪の金メダルは通算8個目となり、全競技を通じて史上最多に並んだ。女子スノーボードクロスの吉