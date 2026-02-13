ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、21歳小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。清水さら（TOKIOインカラミ）は4位だったが、米名物解説は採点に疑問。米ファンも同調している。1回目と2回目でスコアを伸ばせず、背水の陣で迎えた3回目のラン。清水は大技「フロントサイド・ダブルコーク1080」を含め、次々と技を決めていく。会心の試技の