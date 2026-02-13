１３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で８日の寒波により静岡県伊東市で発生した断水が長期化し、４日目に突入。市民生活に大きな影響が出ていることを報じた。住宅の外などにある水道管の水が凍って体積が膨張。水道管に亀裂が入ったことが原因となって起きた漏水で大量の水があふれ、供給量を上回ったことで起きた今回の断水。１３日現在で伊東市内の約２６００世帯に断水被害