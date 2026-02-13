安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件のひとつ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、愛媛県の市で「治安がいい」