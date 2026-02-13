ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、スノーボードクロス女子が行われ、日本勢で唯一、出場を果たした吉田蓮生（日体大）は、１回戦で４位に終わり、準々決勝進出はならなかった。（デジタル編集部）五輪初出場の吉田は、大会直前の４日、今大会の日本代表として最後に出場が決まった「ラストワン」。１人ずつ滑走し、タイムで１回戦の組み分けを決める予選では、２回滑走し、全３２選手中２８位となった。４人が同時に