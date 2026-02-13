神奈川県川崎市の日本医科大学武蔵小杉病院は医療情報システムがサイバー攻撃を受け、およそ1万人の患者の個人情報が流失したと、きょう発表しました。漏洩したのは日本医科大学武蔵小杉病院の患者およそ1万人の氏名や住所、患者IDなどの個人情報です。病院は、きょうの時点でカルテやクレジットカードなどの情報漏洩は確認されていないとしていて、通常通り診療を行っているということです。病院によりますと、今月9日、ナースコ