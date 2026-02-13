群馬県伊勢崎市の国道１７号で２０２４年５月、トラックに衝突された乗用車の家族３人が死亡するなどした事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた同県吉岡町下野田、元運転手鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判の判決が１３日、前橋地裁であった。高橋正幸裁判長は求刑通り、法定刑上限の懲役２０年の判決を言い渡した。地裁は判決で、被告が運転開始前に酒を飲み、高濃度のアルコールが体内に残って