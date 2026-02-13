「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）２大会連続出場の小野光希（２１）＝バートン＝が８５・００点で銅メダルを獲得した。１回目からルーティンを完遂し、予選１１位から大逆転。予選２位通過で決勝９位に沈んだ２２年北京五輪のリベンジを果たし、表彰式では首にかけられたメダルを両手で大事そうに持って、ほほえんだ。憧れた２学年の姉に負けじと猛練