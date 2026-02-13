個人情報漏えいを謝罪する谷合院長（中央）ら＝１３日、日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院（川崎市中原区）は１３日、医療情報システムの一部が身代金要求型ウイルス「ランサムウエア」によるサイバー攻撃を受け、患者約１万人分の個人情報が漏えいしたと発表した。谷合信彦院長は記者会見し、患者や家族に対し「大変な不安や迷惑をかけており、心からおわびする」と謝罪。被害が拡大する可能性にも言及し、原因究明や被害状