伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は1月より、安中市観光機構および関東広域観光機構と連携し、生成AIを活用した次世代観光案内サービス「観光AIコンシェルジュ」の提供を開始した。多言語かつ24時間対応で、旅行者一人ひとりに応じた観光情報を提示し、安中市における地域観光の課題解決や消費促進を支援するという。○2月25日にはオンラインセミナーも開催予定観光AIコンシェルジュ利用イメージ「観光AIコンシェルジュ」は、