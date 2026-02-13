２月１４日に行われる小倉馬場（１回７日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇りのち雨・６０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良雨はもちそうな予報。芝はＢコースに替わり、傷みはおおむねカバーされた。内を通る先行馬が有利か。ダートも直線が短く、前が粘る。芝＝逃げ◎先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△