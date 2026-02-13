今回、Ray WEB編集部はSNSを巡るトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞インフルエンサーをしている友だち・さやと一緒に遊園地へ行った主人公。彼女から「一緒に写真を撮ろう」と言われ、OKすると許可なくSNSに写真が投稿されていました。心ないコメントもあり、傷ついている様子の主人公。なぜさやは許可なく主人公との写真を、投稿したのでしょうか……？原案：Ray WEB