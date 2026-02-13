１３日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、衆院選で惨敗した中道改革連合の代表選がこの日、都内の党本部で行われ、立憲民主党出身の小川淳也氏が同じく立憲出身の階猛氏との一騎打ちを制し、新代表に選出されたことを報じた。小川新代表が１８日に召集予定の特別国会で衆院選で圧勝した高市早苗首相と対峙（たいじ）することを報じた記者キャスターの広内仁氏は「自民の圧勝、中道の惨敗