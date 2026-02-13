巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）が１３日、チームとともに沖縄入りした。１月３０日の来日から約２週間。宮崎キャンプのフリー打撃では連日、特大のサク越えを放つなど順調な調整ぶりを見せている。「キャンプがアメリカの時より２、３週間早く始まる」と通例、２月中旬から始まる米国のスプリングトレーニングよりも早い“始動”に順応しているようすだ。レッドソックス時代の２１年に２５本塁打をマーク