歌手の中森明菜さん（60）が、誕生月となる7月、20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』を開催することを発表。コメントを寄せました。中森さんは7月に、東京・大阪・名古屋の3都市をまわる全5公演のツアーを行います。中森さんのホールでの歌唱姿は、2006年に全7都市8公演を行った『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 〜The Last Destination〜』以来、約20年ぶりとなります。中森さんは「久しぶりにみなさんに会