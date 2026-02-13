iPhoneのデザイナーとタッグ！フェラーリは2026年2月9日、同社初となるBEV（電気自動車）スポーツカーのインテリアデザインを世界初公開するとともに、その車名を「ルーチェ（Luce）」とすることを発表しました。2026年5月にイタリアで開催予定のワールドプレミアに向け、新たなフェラーリの章がいよいよ幕を開けます。【画像】超カッコイイ！ これが新型「スポーツカー“ルーチェ”」です！ 画像で見る（38枚）今回発表され