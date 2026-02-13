旦那さんが実の親の前で見栄を張ったり、いい格好をしたりすることがあるかもしれません。ママとしては「何を言っているのだろう」としらけてしまいますが、ママスタコミュニティのあるママの旦那さんもそのようなタイプだそうです。でもとうとう義母にバレたようで……。『今まで旦那は義実家でイクメン風を吹かせていたけれど、ほとんどが嘘で、私はずっと黙っていた。義実家に行ったとき、義母と子どもがコンビニまで出かけたこ