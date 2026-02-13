福岡南署は13日、福岡市南区柏原4丁目付近の公園内で同日午後2時55分ごろ、男が下半身を露出している姿を女性が目撃する事案が発生したとしt、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は年齢不明、黒色上衣、黒色ズボン、黒色キャップ帽、黒色マスクを着用していた。