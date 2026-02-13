明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆身近な人たちとの交流が活発になる日。様々な事が起きそうですが、相手があなたにとってどんな影響を与える人なのかがよくわかりそう。B型の運勢……★☆☆☆☆人の輪が広がるものの、はっきり意思表示をしないと周りに振り回されてしまいそう。不安を感じたら、ひとりになる時間を確保して。O型の運勢…