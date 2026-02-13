劇場版『名探偵コナン』のゲスト声優に俳優の横浜流星さん（29）が抜てきされました。シリーズ29作目となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』。横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が暴走する謎の黒いバイク“ルシファー”の正体に迫ります。横浜さんが演じるのは、最新型の白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁です。『横浜』つながりとなった今回の出演について横浜さんは、「コナ