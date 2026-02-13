2月13日朝、新潟県十日町市で男性が倒壊した自宅の下敷きになり、救助されました。屋根に積もった雪の重みで倒壊したものとみられます。 13日午前8時すぎ、十日町市新宮で近くに住む人から「住宅が倒壊しているようだ。助けてくれと、男性の声が聞こえる」と消防に通報がありました。消防や警察が駆けつけると、木造平屋建ての住宅が倒壊し、この家に住む70代男性が梁の下敷きになり、動けなくなっているのが見つかりました。その