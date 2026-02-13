元中日バッテリーコーチの西山秀二氏（58）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。監督をやりたくない理由を告白した。古田氏、達川光男氏（70）、矢野燿大氏（57）ら出演した捕手出身OBが「（プロ野球の）監督をやりたい」と答える中、1人だけ「やりたくない」と回答した。その理由は？西山氏は現役で3球団、コーチで巨人、中日の2球団を経験し、「横でいろいろ監督を見てましたから大変なの分かってる