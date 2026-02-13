ミラノ・コルティナオリンピックの距離スキーは１３日、男子１０キロフリーで、山崎大翔（となみ衛星通信テレビ）が２２分１４秒６で日本勢最高の３０位に入った。広瀬崚（Ｔ・Ａ・Ｃ）が３３位、馬場直人（中野土建）が３５位だった。ヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が２０分３６秒２で優勝し、今大会３個目、通算８個目の金メダルを獲得した。男子１０キロフリーで日本勢最高位だった山崎は、「最初の方に滑るア