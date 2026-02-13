相川監督（手前）のノックを受ける横浜ＤｅＮＡ・林（中央）と石上＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第３クール第３日は１３日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で行われた。１４日から対外試合中心となるため、軽めに調整。投手陣では巨人から戦力外通告を受けて今季移籍した育成の馬場がブルペン入りした。野手陣は相川監督ら首脳陣と約１時間にわたりディスカッションを行った。チー