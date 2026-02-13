レバレジーズは2月4日、同社が運営する障がい者就労支援サービス「ワークリア」が障がい者雇用の担当者143名を対象に実施した「障がい者採用実態調査」の結果を発表した。2026年7月に法定雇用率が2.5％から2.7％へ引き上げられるのを前に、企業の採用実態や課題が明らかになった。障がい者雇用における採用実態調査の概要○障がい者採用目標の「達成済み」「達成見込み」が合わせて6割を超える同調査によると、2025年度の障がい者