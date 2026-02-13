【モデルプレス＝2026/02/13】元NGT48の荻野由佳が2月12日、自身のInstagramを更新。夫とのディナーでのショットを公開した。【写真】26歳元NGT「おしゃれ」夫婦ディナーショット公開◆荻野由佳、夫と「久しぶりの夫婦ゆっくりディナー」へ「母が来てくれて息子を見ていてくれたので、久しぶりに夫とゆったりと過ごした休日！」と夫と2人で休日を過ごしたことを明かし、「素敵なお店へ行き、美味しいご飯を食べながら久しぶりにワ