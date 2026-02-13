ピル英中銀（ＢＯＥ）チーフエコノミスト ディスインフレ（インフレ鈍化）は完了していない。 金融政策を引き締め的に維持する必要がある。 インフレの鈍化に伴い、インフレ期待も低下することを望む。 ディスインフレは期待されたほど急速でもなければ納得のいくものでもない。 金融政策のスタンスは依然として引き締め的である。