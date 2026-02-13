２月１４日に行われる京都馬場（２回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】晴れ時々曇り・０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート良芝は内が傷んでおり、直線では外の馬が伸びてくる傾向にある。ダートは逃げ切りがしづらく、ハイペースからの差しにも警戒したい。芝＝逃げ△先行◎差し◎追込〇ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△