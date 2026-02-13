女子スロープスタイルの試合会場で調整する村瀬心椛＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボードのスロープスタイル（SS）の練習が13日に本番会場で始まった。女子ビッグエアで日本勢初の頂点に立った村瀬心椛（TOKIOインカラミ）は2種目制覇へ「いろいろできる表現をして大会に挑んで、金メダルを持って帰りたい」と決意をにじませた。自身が考える技の構成が早々にはまったという。練習を早めに切り上げ「体を優先し