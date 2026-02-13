男子10キロフリーで優勝し、今大会の距離複合とスプリント・クラシカルに続く五輪通算8個目の金メダルを獲得したヨハンネスヘスフロト・クレボ＝テーゼロ（共同）13日のスキー距離男子10キロフリーで山崎大翔（となみ衛星通信テレビ）が22分14秒6で日本勢トップの30位だった。広瀬崚（T.A.C）は33位、馬場直人（中野土建）は35位。クレボ（ノルウェー）が20分36秒2で、今大会の距離複合とスプリント・クラシカルに続いて頂点に立