2月13日、日本バスケットボール協会が日本代表の新ヘッドコーチ就任会見を実施。桶谷大HCが八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）の存在にも言及した。 日本は現在FIBAワールドカップ2027アジア地区予選の真っ只中。Window1を2連勝で飾り、2月26日と3月1日には沖縄サントリーアリーナで中国、韓国といった難敵を迎え撃つ。今回の2連戦は、いずれも国内組の選手のみで戦うが、ワー