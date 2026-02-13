（高雄中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表は13日、南部・高雄市で台湾プロ野球、台鋼ホークスとの練習試合に臨み、3−2で競り勝った。6日の代表メンバー発表以降、初の対外試合だった。打線では、2023年まで西武でプレーした呉念庭（台鋼）が二回と六回に安打を放ったほか、2−2の同点で迎えた八回には犠牲フライで1打点をマークし勝利に貢献した。投げては元オリックス、前西武の張奕（富邦ガーデ