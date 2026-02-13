ロック・フィールドが展開する神戸コロッケは2月15日〜25日の期間、「にゃんこロッケ」（220円）を販売します。■ベーコンの旨みが効いた細切りポテト入り同商品は、2月22日の “ねこの日”にちなんで展開する、ねこの顔の形をしたコロッケです。神戸コロッケのキャラクターである招きねこの顔をかたどり、中にはベーコンの旨みがしっかりと効いた細切りポテトが入っています。■商品概要商品名：にゃんこロッケ価格：220円販売期