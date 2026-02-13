これで公式戦３連勝だ。２月６日のJ１百年構想リーグの開幕戦は京都にPK勝ち。10日のACLE・FCソウル戦は２−０で快勝。迎えた13日のリーグ第２節・長崎戦でも、神戸は２−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューに対応したのは酒井高徳。FCソウル戦で１得点している元日本代表DFは、長崎戦でもネットを揺らした。25分、セットプレーの流れからペナルティアーク付近でこぼれ球に反応し、強烈なボレーシュートをぶち込