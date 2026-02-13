ＩＮＦＯＲＩＣＨ [東証Ｇ] が2月13日大引け後(22:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比13.5％増の19.8億円に伸びたが、26年12月期は前期比46.0％減の10.7億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.6％増の10.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年