13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比260円高の5万7250円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては308.03円高。出来高は5397枚となっている。 TOPIX先物期近は3841ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.15ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57250