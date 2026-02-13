2026年1月20日（火）、開業6周年を迎えた『パーク ハイアット ニセコ HANAZONO』にて、地元・倶知安町の『二世古酒造』と共同開発した初のオリジナル日本酒『二世古 純米吟醸』が発売されました。 画像：パーク ハイアット ニセコ HANAZONO 『二世古 純米吟醸』は、原料米に倶知安町産の『彗星』を100％使用。ホテルスタッフ自らも種まきや収穫に携わったそうです。地域コミュニティとの共創を通じて、スタッフの持