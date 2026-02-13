週末の北海道内は気温が上がる見通しで、注意したいのが屋根からの落雪です。安全にそして簡単に雪庇を落とす道具が注目されています。道路にできた大きな水たまり。２月１３日の札幌は午前中に日差しが降り注ぎ、最高気温が平年並みの０℃となりました。（札幌市民）「きょうはすごく過ごしやすい。比較的暖かいかなと思います」（藤得記者）「住宅街にやってきました。屋根に高く積もった雪がせり出している」札幌市東区の住宅街