中国メディアの大河報によると、陝西省西安市の景勝地でこのほど、本物の馬を使ったメリーゴーラウンド（回転木馬）が始まったが、「動物虐待ではないか」との批判が寄せられ、中止となった。くつわを固定された6頭の馬が、客を乗せて、屋根の回転に合わせて中心軸の周りを繰り返し回るというもの。関係者によると、2月6日から3月8日までの期間限定で登場した。子どもから大人まで常にほぼ満席状態で、これまでのところ、馬が驚い