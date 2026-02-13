新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5号機、6号機、7号機＝2025年11月東京電力は13日、再稼働した柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で原子炉圧力容器内の中性子を測定する機器が案内管の中で動かなくなる不具合が12日に起きたと発表した。原子炉は当初から予定していた点検のため13日朝に停止しており、東電は今回の不具合の原因も併せて調べている。東電によると、不具合は12日午後6時20分に発生。圧力容器内に中性子を測定