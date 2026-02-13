二宮和也さん（42）がMCを務める日本テレビ系バラエティー『ニノさん』スペシャル番組の放送が決定。レギュラー枠での最後の放送に、これまでゆかりのある豪華ゲストが大集結します。■レギュラー枠での最後の放送に、ニノさんファミリー大集合2月20日（金）よる7時から放送の『ニノさんSP』には、赤楚衛二さん（31）、阿部詩さん（25）、有村架純さん（33）、THE RAMPAGE・浦川翔平さん（28）、多部未華子さん（37）、吉田鋼太郎