アメリカとロシア、ウクライナの3カ国による実務者協議が、17日と18日にスイスで開かれる見通しです。ロシアのペスコフ大統領報道官は13日、ウクライナ和平をめぐるアメリカ、ロシア、ウクライナの3カ国協議が17日と18日の両日、スイスのジュネーブで行われると明らかにしました。ロシア側の代表は、これまで協議に参加していた軍参謀本部情報総局＝GRUのコスチュコフ長官に代わり、プーチン大統領の側近であるメジンスキー大統領