ボートレース蒲郡の「ＤＭＭ．ｃｏｍ杯争奪『ボートガマ一代』カップ」は１３日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。山本稔太朗（２４＝愛知）は３Ｒ、ピット離れで２コースを奪ったが、３コースに回った１号艇・岸蔭亮にまくられて５着に終わった。「伸びがないエンジンだし、どっちみち下がるので、ピット離れに全振りしている。今節は伸びがいい人が多いので苦しい」と舟足はいまひとつだ。それでも得点率は５・２