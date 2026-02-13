ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は12日、男子スノーボードクロスが行われた。NHKで生中継されたが、ある海外選手の名前にSNS上がざわついた。1回戦に登場したのはイタリア代表のフィリッポ・フェラーリ。紹介されるや、中継で解説を務めた2006年トリノ五輪のパラレル大回転に出場した鶴岡剣太郎さんも「速そうですね」とポツリ。SNS上でも「絶対速い」「速そうな名前の選手おる」「スノーボードにフェラーリで