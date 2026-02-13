オンにもオフにも使えるきれいめのアイテムが欲しい！ それなら、ネイビーのトップスがおすすめ。 ネイビーは春夏のトレンドとして注目されているカラーなので、ぜひ意識して取り入れてみて。今回は【GU（ジーユー）】から、大人コーデにマッチしそうな、きれいめのカーディガンとブラウスを紹介します。ぜひ売り切れ前にチェックして。 高見え◎ 上品なツイード調カーデ