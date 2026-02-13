Alibabaがロボットや自律機器向けのオープンソース基盤モデル「RynnBrain」を公開しました。RynnBrainは物理世界で「見て・理解して・行動する」能力をロボットに付与するモデルとなっており、物理AIの発展が期待されています。RynnBrainhttps://alibaba-damo-academy.github.io/RynnBrain.github.io/China's Alibaba launches AI model to power robotshttps://www.cnbc.com/2026/02/10/alibaba-ai-model-robotics-rynnbrain